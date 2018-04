Am Wochenende fand am Kornmarktplatz die Eröffnung der Ausstellung „Menschenbilder“ statt.

BREGENZ 27 Vorarlberger Berufsfotografinnen und Berufsfotografen präsentierten im öffentlichen Raum unter freiem Himmel 37 großformatige Fotos aus den Bereichen Beauty, Mode, Reportage, Werbung, Industrie, Sport und Street. Das Konzept dieser Wanderausstellung wurde erstmals 2012 in Graz umgesetzt und ist vom 31. März bis 7. Juni 2018 an zwei Standorten in Bregenz sowie in Hard, Hohenems und Schruns zu sehen. Zur Eröffnung der Open-Air-Schau konnte Fachgruppensprecher Matthias Weissengruber zahlreiche Besucher begrüßen. Darunter Bürgermeister Markus Linhart, Peter Fleischhacker (Wirtschaftskammer), Initiator Christian Jungwirth Bundesobmann Heinz Mitteregger, Barbara Reinbacher, sowie die Fotografen Othmar Heidegger, Desiree Kreil, Andreas Künk, Alexandra Serra und Christian Schramm. SIE Ausstellungsorte & Ausstellungsdaten Bregenz, Kornmarktplatz 31.03.-13.04.2018 Bregenz, Mariahilf-Park 14.04.-27.04.2018 Eröffnung der Ausstellung im Zuge des Vorklöschtner Fescht am 14.04. um ca. 11:00 Uhr Schruns, Kirchplatz 27.04.-11.05.2018 Öffentliche Vernissage am 27.04 um 18:30 Uhr auf dem Kirchplatz Hohenems, Kirchplatz 12.05.-25.05.2018 Öffentliche Vernissage am 12.05. um 11:00 Uhr auf dem Kirchplatz Hard, Seeanlagen (neben Café am See) 28.05.-18.06.2018 Öffentliche Vernissage am 07.06 um 19:00 Uhr neben dem Café am See

