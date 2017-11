Ausstellung im Haus Koblach

Einladung zur Ausstellung mit Bildern von Julia Neher.

Am Donnerstag, 9. November 2017, findet ab 19:00 Uhr die Eröffnung der Ausstellung mit Bildern – Bleistiftzeichnungen, Farbstiftgemälden und Acrylmalereien – von Julia Neher statt. Ihre Bilder können bis Ende November während den Öffnungszeiten im Haus Koblach besichtigt werden. Julia ist im Jahre 2001 geboren und wohnt seither mit ihren Eltern Helga und Otto Neher in Koblach. Sie wurde mit einer Sehbehinderung geboren, hatte den grauen Star, der inzwischen medzinisch behoben werden konnte. Geblieben ist ihr leider der sogenannte grüne Star, der irreparabel ist und nur mehr eine Sehleistung von ca. 30 % auf die Nähe zulässt. Dies betrifft Julias linke Auge, das rechte Auge hat leider keine Sehleistung mehr. Julia hat in Koblach den Kindergarten und die Volksschule absolviert. Sie ist inzwischen 16 Jahre alt und besucht die 7. Klasse des BORG Götzis. Sie wird also nächstes Schuljahr die Matura in Angriff nehmen. Ihr weiteres Ziel ist ein Studium, entweder im medizinischen Bereich oder Psychologie. Julia hat schon als Kind gerne gemalt und gezeichnet, dies ist auch nach wie vor ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Sie hat deshalb auch den bildnerischen Zweig als Schwerpunkt in der weiteren Schullaufbahn gewählt. „z’Kobla dahoam“ zeigt einige Werke von Julia, allesamt sehenswert und ein Rätsel, wie man praktisch im „Dunkeln“ solch eindrucksvolle und detailgetreue Bilder und Zeichnungen schaffen kann!! Ort: Haus Koblach, Wegeler 10, 6840 Koblach, Obergeschoss bei Kapelle Dauer: 9. – 30. November 2017 jeweils zu den Zeiten von 9:00 – 18:00 Uhr Information: bei Lothar Huber, z’Kobla dahoam, T: 0676/836 287 533