Außergewöhnliches Lesevergnügen

Familien, Eltern, Pädagogen und andere Interessierte in der Stadtbücherei angeboten. „Herzlich dürfen wir alle kleinen und großen Lesefreudigen zu den Lesefestwochen 2017 in die Stadtbücherei Dornbirn einladen. Wir freuen uns, Sie in diesen vier Wochen bei uns zu begrüßen“, so Ulrike Unterthurner, Leiterin der Dornbirner Stadtbücherei.

Kleinkinder und Familien

Für die Kleinsten und ihre Eltern werden bewegungsvolle, mehrsprachige und tierische Geschichten angeboten. Diese Leseaktionen und Familiennachmittage werden von Native Speakers, Experten aus der Kinderbetreuung und dem IG Eltern-Kind-Turnen umgesetzt. Bei einem deutsch-türkischen Familiennachmittag mit Serap Can erfahren Kinder mit ihren Eltern spielerisch Geschichten in einer anderen Sprache. Zwei Bewegungs-Leseeinheiten für Kinder mit Jasmin Sonnberger und Andrea Pastor vom IG-Eltern-Kind-Turnen zeigen in zwei Praxiseinheiten, wie Eltern aus einer Bilderbuchgeschichte eine bewegungsvolle Spieleeinheit im Alltag umsetzen können. Simone Grömer und Daniela Hodzic-Schreiber nehmen die Allerkleinsten mit auf eine spielerische Lesereise mit spielenden Elefanten, einer hartnäckigen Heule Eule und einer Prinzessin in der Papiertüte.

Angebote für Kinder

Während Kindergartenkinder von der Hummel Bommel, der kleinen Eule und Zilly, der Zauberin empfangen werden, treffen Kinder von 6 bis 12 Jahren auf zwei besondere Büchermenschen: die Kinderbuchautoren Kai Lüftner und Torben Kuhlmann. Diese beiden Autoren haben in den letzten Jahren mit ihren originellen Geschichten, eindrucksvollen Illustrationen und witzigen Liedern die Kinderbücherwelt erobert. Kai Lüftner fasziniert mit Erlebnissen der Protagonisten aus dem Kinderheim „Kaff der guten Hoffnung“, erzählt vom geheimnisvollen Friedhofsleben und den wilden Milchpiraten. Torben Kuhlmann nimmt die Kinder mit den Mäusen Armstrong und Lindbergh auf historische Flugreisen mit und verrät Geheimnisse aus der Entstehungs- und Illustrationsgeschichte seiner auf der ganzen Welt erfolgreichen Bücher.

Mehrsprachige Abenteuer

Die Faszination der Sprachen erleben Volksschulkinder in englischer und französischer Sprache mit Judith Hegarty und Laurence Feider, die von gefräßigen Krokodilen und von den Figuren aus dem Klassiker „Tim und Struppi“ erzählen. Auch die Lese-Nanas sind im Einsatz: Angelika Dünser und Marion Gasser treffen auf einen schrillen Babysitter und machen sich mit Volksschulkindern auf eine Reise in Länder, in denen erstaunliche Dinge passieren. Während sich das Leseabenteuer vom „Wolf mit den sieben Greislein“ mit dem Thema Alter beschäftigt, macht sich „Anna mit den großen Füßen“ auf eine abenteuerliche Reise durch die Stadt. Die Bibliothekarin Angelika Ibele und die Pädagogin Ingeborg Egender laden hierzu Kinder im Volksschulalter ein.

Digital und analog

In einem Papier-Kreativ-Workshop können Jugendliche von 11 bis 12 Jahren ihre alten Comics und Bücher zu analogen Bücher-Kunstwerken umformen. Die letzte Märzwoche steht im Zeichen der digitalen Kreativität und zwar mit Game-Design „Wir machen unsere Stadt zum Spiel“. Christoph Deeg, Entwickler im Bereich digital-analoger Erfahrungsräume wird mit drei Schulklassen einen Gaming-Workshop abhalten. Die Gewinner-App wird prämiert und über die Webseite der Stadtbücherei für alle zugänglich sein. Als Abschluss des dreitägigen Projekts sind alle jungen Menschen und Erwachsenen zur ersten Gaming-Night in die Stadtbücherei Dornbirn eingeladen. Es wird also digital-spannend!

Themenabend

Eva-Maria Volgger, Leiterin der Kinder- und Jugendbuchhandlung Ananas wird an einem Abend zum Thema „Jugendliche in Extremsituationen – dargestellt in schonungslosem Realismus“ einladen. Die Diskussion über die Zumutbarkeit und die Wirkung von Problembüchern bei Jugendlichen hört nicht auf. Anhand von Beispielen und guter Leseförderung zeigt die erfahrene Buchhändlerin, wie Problembücher eingesetzt und vermittelt werden können.

Alle Infos zu den Veranstaltungen findet man unter www.stadtbuecherei.dornbirn.at. Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind ab sofort bei veronika.koeb@dornbirn.at möglich.