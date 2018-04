Außenministerium ernennt neue Botschafter

Gleich 22 Botschafterposten und weitere Leitungsfunktionen im Ausland werden neu besetzt. Der Ministerrat stimmte den Vorschlägen von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Mittwoch zu, teilte das Außenamt in einer Aussendung mit. Mit Spannung wurde die Neubesetzung der Botschaft in Paris erwartet. Diese wird vom langjährigen Generalsekretär im Außenministerium, Michael Linhart, übernommen.

Eine weitere Neubesetzung ist die Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Chengdu in China – eine Schwerpunktregion Kneissls. Der Posten geht an Martin Allgäuer. Auch einige Botschaften in Europa werden neu besetzt. Darunter die Botschaft in Sarajewo durch Ulrike Hartmann, die Botschaft in Sofia, die nun von Andrea Wicke geführt wird, sowie die Botschaft in Stockholm, die von Gudrun Graf übernommen wird. Roland Hauser übernimmt die Leitung der Botschaft in Addis Abeba. 10 der insgesamt 25 Posten wurden mit Frauen besetzt.