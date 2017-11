Außenminister Südkoreas und Chinas beraten über Nordkorea

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Nordkorea hat Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Hwa politische Gespräche in Peking aufgenommen. Nach einem Treffen mit der Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Volkskongresses, Fu Ying, stand am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt auch ein Treffen mit Chinas Außenminister Wang Yi auf dem Programm.

Im Mittelpunkt ihres ersten Besuches in China stehen der Konflikt über das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm sowie die Vorbereitungen für den geplanten Besuch von Südkoreas Präsident Moon Jae In im kommenden Monat in Peking.

Beide Seiten hatten erst vor drei Wochen ihre Differenzen über die Stationierung des fortschrittlichen amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea beilegen können. Vereinbart wurde, dass das Militär auf beiden Seiten seine Kommunikation über das Verteidigungssystem erweitert, das aus chinesischer Sicht mit seinem weitreichenden Radarsystem auch China ausspionieren kann.