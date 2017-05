Außenminister Kurz traf tunesischen Amtskollegen

Tunesiens Wirtschaft ist stark vom Tourismus abhängig, nach einigen terroristischen Attacken – zum Beispiel in Tunis im November 2015 – sackten die Touristenzahlen jedoch in den Keller. Für österreichische Staatsbürger gibt es vom Außenministerium bereits seit Jahren eine partielle Reisewarnung für die Saharagebiete, wo im Februar 2008 zwei österreichische Touristen von der Terrororganisation “Al Qaida im islamischen Maghreb” (AQMI) verschleppt worden waren. Aber auch im Rest des Landes wird derzeit wegen der Terrorgefahr vor einem “hohen Sicherheitsrisiko” gewarnt und von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen, insbesondere in die Provinzen Kasserine, Siliana, El Kef, Jendouba und Beja sowie in die zentralen Landesteile, abgeraten.

Jhinaoui versicherte mehrmals, dass seine Regierung sich für die Sicherheit seiner eigenen Bürger, aber auch jener aller Gäste einsetze. Tunesien sei ein sicheres Land, “es herrscht dort Sicherheit so wie in allen anderen Ländern der Welt”, sagte er vor Journalisten in Wien. Auf den Wunsch Tunesiens, die Reisewarnung zu lockern, meinte Kurz, Österreich sei seinen Bürgern gegenüber verpflichtet, die “Situation so zu beschreiben, wie sie ist”. Sobald es konkrete Hinweise darauf gebe, dass sich die Lage verbessert habe, könne eine Anpassung der Reisehinweise passieren.

Sowohl Kurz als auch Jhinaoui lobten die guten Beziehungen zwischen ihren beiden Ländern und betonten, die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter ausbauen zu wollen. “Das Potenzial ist deutlich größer”, so Kurz. Österreich habe Interesse, nicht nur an einer “bestmöglichen Sicherheitslage” in Tunesien, insbesondere an der Grenze zu Libyen, aber auch an einer starken wirtschaftlichen Kooperation.

Jhinaoui nahm am Mittwochvormittag außerdem an einem Wirtschaftsforum in Wien teil. Am Nachmittag besucht er die UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) und unterzeichnet ein “Memorandum of Understanding” mit Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP).

