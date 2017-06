Außenminister Kurz reist nach Kiew

Kurz reist zum dritten Mal seit Jahresbeginn in die Ukraine - © APA

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Mittwoch in seiner Eigenschaft als OSZE-Vorsitzender in die Ukraine. Er trifft dort Präsident Petro Poroschenko sowie seinen Amtskollegen Pawlo Klimkin. Geplant ist außerdem der Besuch der OSZE-Beobachtungsmission, die sich um eine Eindämmung der Feindseligkeiten zwischen der ukrainischen Armee und pro-russischen Separatisten im Osten des Landes bemüht.