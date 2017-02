Außenminister Kurz in Serbien

Am Sonntag besuchte Kurz die mazedonische Grenze - © APA

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), derzeit auch OSZE-Vorsitzender, setzt am Montag seine Westbalkanreise fort und reist von Mazedonien nach Serbien weiter. An der serbisch-mazedonischen Grenze macht sich Kurz zunächst ein Bild von der derzeitigen Flüchtlingssituation. Anschließend sind in Belgrad Treffen mit Regierungschef Aleksandar Vucic und mit Außenminister Ivica Dacic geplant.