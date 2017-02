Außenminister Kurz besucht Mazedonien und Serbien

In der mazedonischen Hauptstadt Skopje trifft Kurz am Sonntag seinen mazedonischen Amtskollegen Nikola Poposki. Vor genau einem Jahr hatte Kurz ebenfalls eine Reise in mehrere Westbalkan-Staaten unternommen, mit der die Schließung der griechisch-mazedonischen Grenze vorbereitet wurde. Zwei Wochen später wurde die Absperrung der damaligen Haupt-Flüchtlingsroute bei einer Konferenz in Wien beschlossen.

Mazedonien steckt seit mehr als zwei Jahren in einer tiefen politischen Krise. Auch die Parlamentswahlen vor zwei Jahren haben bisher nicht die erhoffte Lösung gebracht. Bisher gibt es noch keine neue Regierung. Am Montag reist der Außenminister nach einem Besuch an der mazedonisch-serbischen Grenze nach Belgrad weiter.

(APA)