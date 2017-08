Außenhandel brummt kräftig – 10 Prozent Exportplus

Ein- und Ausfuhren boomen - © APA (AFP/GETTY)

Der heimische Außenhandel floriert weiter kräftig. Von Jänner bis Mai stiegen sowohl die Einfuhren als auch die Ausfuhren deutlich um je fast 10 Prozent an. Doch während es im Monat April noch einen Dämpfer gab, zogen die Importe und Exporte im Mai deutlich an. Österreich importierte im Mai Waren im Wert von 12,60 Mrd. Euro, ein Plus von 17,9 Prozent gegenüber Mai 2016.