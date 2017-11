Ausschreitungen islamistischer Demonstranten in Islamabad

In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad halten die gewalttätigen Proteste islamistischer Demonstranten an. Am Sonntag kam es erneut zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Demonstranten setzten Autos in Brand, zogen sich später aber in ihr Protestlager zurück. Am Samstag waren Medienberichten zufolge mindestens sechs Menschen getötet und mehr als 150 verletzt worden.

Dazu kam es, als mehrere Tausend Polizisten und paramilitärische Sicherheitskräfte eine Sitzblockade der religiösen Hardliner auflösen wollten. Unter den Verletzten waren Polizeiangaben zufolge auch 80 Sicherheitskräfte.

Die Islamisten halten seit zwei Wochen die Hauptverkehrsstraße zwischen Islamabad und Rawalpindi besetzt. Die Aktivisten der islamistischen Partei Tehreek-e-Labaik werfen dem Justizminister des Landes Blasphemie vor und fordern seinen Rücktritt sowie seine Festnahme. “Wir sind Tausende. Wir werden nicht gehen und bis zum Ende kämpfen”, sagte der Parteisprecher Ejaz Ashrafi der Nachrichtenagentur Reuters.