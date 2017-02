Ausschreitungen in Pariser Vorstadt nach Polizeigewalt

Es geht rund in Paris - © APA (AFP)

Nach der Misshandlung eines jungen Schwarzen durch Polizisten hat es in einer Pariser Problemvorstadt erneut Ausschreitungen gegeben. Nach vorläufigen Polizeiangaben wurden in Aulnay-sous-Bois in der Nacht auf Dienstag rund zehn Autos in Brand gesetzt, auch zwei Restaurants wurden durch Flammen beschädigt. Die Polizei nahm 24 Menschen fest.