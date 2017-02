Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt in Paris

Mehrere Autos wurden angezündet - © APA (AFP)

Bei Protesten gegen Polizeigewalt in Frankreich ist es in einer Vorstadt von Paris zu Ausschreitungen gekommen. In Bobigny warfen Demonstranten Scheiben ein, griffen Polizisten an, setzten Mistkübel oder Autos in Brand, darunter einen TV-Übertragungswagen. Anlass der Proteste war die brutale Festnahme eines jungen Schwarzen in einer Pariser Problemvorstadt vor einer Woche.