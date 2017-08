Ausschreitung im obersteirischen Anhaltezentrum Vordernberg

Zusätzliche Streifen mussten alarmiert werden - © APA (Webpic)

Mehrere Insassen des Anhaltezentrums in Vordernberg sind am Montag auf Sicherheitskräfte und Polizisten losgegangen. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Vier Nigerianer hatten sich gegen die Beamten gestellt und mit abgebrochenen Stuhlbeinen bewaffnet. Zusätzliche Streifen wurden alarmiert, um den Ausschreitungen Herr zu werden.