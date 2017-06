Ausschreibung für wissenschaftliche KHM-Leitung ab 2019

Sabine Haag leitet das Museum seit 2009 - © APA

Die Position der wissenschaftlichen Leitung des Kunsthistorischen Museums (KHM) mit Weltmuseum und Theatermuseum Wien ist am Samstag vom Kulturministerium ausgeschrieben worden. Die Stelle, die Sabine Haag seit 2009 innehat, wird am 1. Jänner 2019 für die Dauer von fünf Jahren besetzt. Die Ausschreibung wurde in der “Wiener Zeitung”, dem “Kurier” und der “Neuen Zürcher Zeitung” veröffentlicht.