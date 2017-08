Auslastung von 94 Prozent bei 41. Innsbrucker Festwochen

Heuer gab es drei szenische Produktionen sowie eine Oper für Kinder - © APA (INNSBRUCKER FESTWOCHEN)

Die 41. Auflage der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik hat eine Auslastung von 94 Prozent verzeichnet. Im Vorjahr war die Gesamtauslastung bei 97 Prozent gelegen. In diesem Jahr habe es allerdings eine höhere Kartenauflage geben, teilten die Verantwortlichen am Dienstag in einer Aussendung mit. Insgesamt kamen 10.345 Besucher zu den Konzerten, Opern und Veranstaltungen mit Eintritt.