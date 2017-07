Auslandsinvestitionen in die EU 2016 drastisch eingebrochen

Dabei zeigt sich, dass die Schweiz als Auslandsinvestor in die EU mit 55 Mrd. Euro die USA (54 Mrd. Euro) knapp überholen konnte. Der Rückgang in den USA fiel im Jahresvergleich mit einem Minus von 76 Prozent noch deutlicher aus als im Durchschnitt. Hatten die Amerikaner 2015 noch 223 Mrd. Euro in der EU investiert, waren es im Vorjahr nur mehr 54 Mrd. Euro.

Auf der anderen Seite sind auch EU-Investitionen in Drittstaaten in dem Zeitraum deutlich zurückgegangen. Waren es 2015 noch 476 Mrd. Euro, gab es 2016 ein Absacken auf 280 Mrd. Euro – ein Minus von 41 Prozent. Dabei war Brasilien mit 33 Mrd. Euro das Hauptziel, gefolgt von der Schweiz (21 Mrd. Euro) und Offshore-Finanzplätze (14 Mrd. Euro). Detaillierte Zahlen zu den Ergebnissen 2016 wird Eurostat im Dezember des Jahres veröffentlichen.

(APA)