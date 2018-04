„Aushalten, durchhalten, s` Maul halten!“

1914-1918: Der Bregenzerwald und der 1. Weltkrieg

In zwölf Gemeinden (Andelsbuch, Au, Bezau, Bizau, Egg, Langen, Langenegg, Lingenau, Reuthe, Schnepfau, Sulzberg, Schwarzenberg) wurden an öffentlich zugänglichen Orten Stelen aufgestellt, deren Inhalte halbjährlich neu gestaltet wurden.

Insgesamt wurden von den Ortschronisten rund 100 verschiedene Texte erarbeitet, die sich inhaltlich mit unterschiedlichsten Themen beschäftigten: Mit dem Auszug der Soldaten im Jahr 1914 und der Anfangseuphorie zu Beginn des Krieges. Mit dem Einzug der Standschützen nach dem Kriegseintritt Italiens im Jahr 1915. Mit Schicksalen einzelner Bregenzerwälder Soldaten und Kriegsgefangener. Mit der schwierigen Versorgungslage am Beispiel des Kartoffelanbaus in der Region. Mit dem Stellenwert des Tabaks während des Krieges. Mit den vom Roten Kreuz errichteten Notspitälern in der Region. Mit einem über vier Jahre durchgehend erhaltenen Schriftverkehr zwischen dem Ehemann an der Front und seiner Frau. Mit den Opfern der Spanischen Grippe im Jahr 1918. Mit den Schwierigkeiten der Daheimgebliebenen, die Landwirtschaft zu bestellen. Mit dem Umgang mit russischen Kriegsgefangenen in der Region und den von ihnen geleisteten Arbeiten. Mit der Frage, wie der Krieg durch Kriegsanleihen finanziert wurde.