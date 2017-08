Lustenau. Nachdem in den vergangenen Tagen junge, in Österreich arbeitende Artisten im Freudenhaus an ihren Circustheaterstücken gearbeitet und ein vorläufiges Ergebnis unter dem Titel Laboratorium: Circus der Öffentlichkeit präsentiert haben, steht ab dieser Woche bereits das nächste Circus-Highlight im Freudenhaus an: Cirque Le Roux präsentieren ab Freitag, den 1. September was im Genre Circustheater, gepaart mit Artistik auf Weltklasseniveau, alles möglich ist.

Circustheater wie ein Psychothriller

Ein Krimi in Schwarz-Weiß, ein Film Noir, der hier auf der Freudenhausbühne gezeigt wird. Da haben Hitchcock, Chandler, Truffaut oder Godard Pate gestanden. Die vier franko-kanadischen Artisten vermitteln diese Situation mit einer beeindruckenden schauspielerischen Leistung und fantastischer, höchst eleganter Circuskunst. Die titelgebende englische Phrase “The Elephant in the Room“ meint etwas unausgesprochen im Raum Stehendes, etwas Großes, an das niemand zu rühren wagt. Man hört Gläserklirren und Festgeräusche, nebenan findet ein großes Fest statt. In einem Nebenzimmer verstricken sich die Gastgeberin Miss Betty, ihr wahrhaft liebender Gatte, der Nebenbuhler Mister Chance und der Butler in emotionale Turbulenzen und Intrigen, die zu höchst gefährlichen Situationen führen – kurz: „Weltklasse-Artistik, Humor und Spannung sind garantiert“, verspricht Willi Pramstaller vom Freudenhaus.

Ausgezeichnetes Circustheater in Lustenau

Der Cirque Le Roux ist eine Kooperation von vier Artisten, die ihre Ausbildung an der National Circus School of Montreal und am College of Circus Arts in Brüssel absolviert haben. Nach Engagements in diversen Varietés auf der ganzen Welt und in Musicals am Broadway haben sie 2015 ihre eigene Compagnie gegründet und das Stück “The Elephant in the Room“ kreiert, das am Edinburgh Fringe Festival durchwegs 5 Sterne Kritiken erhielt.

Veranstaltungstipp:

CIRQUE LE ROUX

The Elephant in the Room

Freitag 1. September, 20:30 Uhr

Weitere Vorstellungen:

Samstag 2. / Dienstag 5. / Mittwoch 6. / Donnerstag 7. / Freitag 8. September

Achtung: die Vorstellung am Samstag 9. muss wegen einer Terminkollision entfallen!

Karten sind bei den Vorverkaufsstellen von v-ticket.at / musikladen.at / reservix.de erhältlich.