Ausflug der Lochauer Senioren ins Apfelparadies nach Überlingen am Bodensee

Mit dem „Apfelzügle“ ging es vom Hof Neuhaus über Wiesen und Felder mitten durch die idyllischen Obstanlagen. - © Kircher/Böhler

Lochau. Ins Apfelparadies nach Überlingen am Bodensee führte in diesem Jahr der traditionelle Seniorenausflug der Gemeinde Lochau, und rund 100 gut aufgelegte Senioren waren am 7. September wieder mit dabei.