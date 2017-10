Auschwitz-Prozess-Akten sollen Weltdokumentenerbe werden

Tonband des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses - © APA (dpa)

Die UNESCO-Kommission berät in der kommenden Woche (24 bis 27. Oktober) in Paris über Neuaufnahmen in das Weltdokumentenerbe. Dabei geht es auch um die Verfahrensunterlagen und Tonbandmitschnitte des Frankfurter Auschwitz-Prozesses, wie eine Sprecherin der deutschen UNESCO-Kommission am Freitag mitteilte.