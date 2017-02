Ausbildung verpflichtet

Mit dem Schritt in die Arbeitswelt erlernen Lehrlinge während ihrer Ausbildung Praktisches und Theoretisches auf ihrem Berufsweg. Darüber hinaus richtet sich das Leben der Berufsanfänger auch nach Rechten und Pflichten aus. Diese zu kennen, erleichtert das Berufsleben ungemein.

Arbeitsvertrag

Wenn eine Lehrstelle gefunden ist, muss als Nächstes ein Lehrvertrag abgeschlossen werden. Bei Lehrlingen unter 18 Jahren müssen die Eltern diesem zustimmen. Der Lehrvertrag regelt beispielsweise die Dauer der Lehrzeit. Er muss binnen drei Wochen nach Lehrbeginn bei der Lehrlingsstelle angemeldet werden. Der Lehrberechtigte muss den Lehrling über die Anmeldung informieren.

Kenntnis des Berufsbildes

Jugendliche sollten sich über das Berufsbild ihres Lehrberufs genau informieren. Nur so können sie sich sicher sein, während ihrer Lehrzeit alles im Betrieb zu lernen, was sie für die Lehrabschlussprüfung am Ende der Lehre benötigen. Im Berufsbild sind – nach Lehrjahren geordnet – all jene Fertigkeiten und Kenntnisse angeführt, die der Lehrbetrieb vermitteln sollte. Können Teile des Berufsbildes (bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten) nicht im Lehrbetrieb vermittelt werden, so ist ein entsprechender Kurs oder eine Ausbildung in einem anderen Betrieb zu absolvieren (Ausbildungsverbundmaßnahme).

Lehrlingsrechte

Lehrlinge haben Anspruch auf eine sogenannte Lehrlingsentschädigung inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie auf Urlaub und auf Freistellung für den Berufsschulbesuch. Wenn die Internatskosten höher sind als die Lehrlingsentschädigung, muss der/die Lehrberechtigte die Mehrkosten übernehmen. In manchen Kollektivverträgen ist die vollständige Übernahme geregelt. Der Betrieb muss außerdem alle notwendigen Arbeitsmaterialien bereitstellen.

Lehrlingspflichten

Der Lehrling muss sich im Gegenzug bemühen, alle notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die für den Lehrberuf notwendig sind. Der regelmäßige Besuch der Berufsschule ist ebenfalls verpflichtend. Die Berufsschule vermittelt den Schülern theoretisches Wissen zu den erlernten praktischen Fertigkeiten. Zu den Lehrlingspflichten zählt es, den Lehrberechtigten zu verständigen, wenn er einmal verhindert sein sollte. Die Lehrlinge müssen den Arbeitgeber sofort informieren, wenn sie krank sind.

Kündigung während der Lehre

Während der Probezeit können sowohl Betrieb als auch Lehrling das Ausbildungsverhältnis jederzeit einseitig auflösen. Wenn ein noch minderjähriger Lehrling den Lehrvertrag während der Probezeit auflösen möchte, braucht er die Zustimmung der Eltern. Wenn der Lehrling seine Pflichten schwerwiegend vernachlässigt, kann dies auch zur vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses führen.