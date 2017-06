Ausbaupläne für Bus und Bim in Wien präsentiert

Mehrere Straßenbahnlinien sollen verlängert werden - © APA

In Wien wächst nicht nur das U-Bahn-Netz, auch in Sachen Straßenbahn und Bus wälzt die Stadt Ausbaupläne. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) haben am Montag ein entsprechendes Paket präsentiert. Dessen Finanzierung, so wurde versichert, sei nun unter Dach und Fach: Bis 2020 werden rund 70 Mio. Euro in Bus und Bim investiert.