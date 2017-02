Aus Wut im Tennengau 30 bis 40 Autos beschädigt

Der 40-Jährige hatte sich nach dem Besuch im Bierzelt alkoholisiert auf den Weg zur Unterkunft seines Bruders gemacht. Dabei überkam ihn nach eigenen Angaben der Zorn über die Politik, seine Mitbürger, weil einfach nichts weitergehe. Deshalb begann er, von Autos die Kennzeichen-Halterungen herunterzureißen, die Nummernschilder zu verbiegen und wegzuwerfen. Bei etlichen Autos zerkratzte er mit einer Nagelfeile den Lack oder warf Holzscheite auf die Motorhaube. Auch mehrere Wegweiser und Gartenzäune überstanden seinen Wutausbruch nicht unbeschadet, im Ortsteil Jadorf ein hölzernes Jesus-Materl.

Am Sonntag begaben sich Polizisten nach Eintreffen der ersten Anzeigen zu den einzelnen Tatorten, um die Schäden aufzunehmen. Dabei fiel ihre Aufmerksamkeit auf den Obdachlosen, sagte am Montag eine Polizei-Sprecherin. Der 40-Jährige stritt bei der Befragung anfangs jeden Zusammenhang mit den Beschädigungen ab, gestand aber schließlich, dass er die Taten begangen habe, auch wenn er sich nicht mehr an jede einzelne erinnern könne. Inzwischen sind 30 Anzeigen eingelangt, “es dürfte aber noch weitere dazukommen”, sagte die Sprecherin. Der Gesamtschaden beläuft sich bisher auf rund 15.000 Euro. Die Polizei ersucht weitere Geschädigte, sich bei der Inspektion Golling zu melden.

Auch in Hallein kam es in derselben Nacht zu Beschädigungen. Im Ortsteil Neualm ritzte jemand in den Lack mehrerer Autos Hakenkreuze und die Worte “Heil Hitler”. Dort konnte bisher noch kein Täter ausgeforscht werden. Diese Taten haben laut Polizei-Sprecherin nichts mit den Vorfällen in Kuchl zu tun.

(APA)