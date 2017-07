Aus Krüger-Park in Südafrika entkommene Löwen erschossen

In Südafrika sind vier aus dem Krüger-Nationalpark entlaufene Löwen erschossen worden. Ein Farmer in der Nähe von Nelspruit in der nordöstlichen Provinz Mpumalanga erschoss eine der Raubkatzen und verletzte eine weitere, nachdem ein Löwe eine seiner Kühe getötet hatte, wie Kholofelo Nkambule von der Tourismusbehörde der Provinz am Donnerstag sagte.

Die Behörden konnten demnach die restlichen Löwen wegen des schwierigen Terrains nicht einschläfern und mussten sie daher töten. Die Gefahr eines verwundeten Löwen, der herumwandert, sei zu groß gewesen, sagte Abe Sibiya von der Tourismusbehörde. Die Löwen waren am Sonntag außerhalb des Parks gesichtet worden, seitdem suchten Ranger und Polizei nach ihnen. Es kommt immer wieder vor, dass Löwen aus dem Park entkommen. Der Krüger-Nationalpark ist flächenmäßig etwa so groß wie der Staat Israel. In Südafrika sind Nationalparks in aller Regel eingezäunt, um das Ausbüxen wilder Tiere zu verhindern und Wilderern das Eindringen zu erschweren. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken