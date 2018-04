Aus für Laudamotion/Condor-Kooperation - Umbuchungen

Die Kooperation zwischen Laudamotion und Condor ist bereits nach nicht einmal zwei Monaten wieder Geschichte. Niki Laudas Airline muss nun innerhalb weniger Wochen den Flugbetrieb auf eigene Beine stellen, betroffene Passagiere werden umgebucht. Die Unterstützung läuft Ende April aus, wie Condor mitteilte. Der Einstieg von Ryanair bei Laudamotion hatte die Zusammenarbeit belastet.

“Die bisher von Condor übernommenen Funktionen – wie die Bereitstellung der Verkehrsleitstelle, der Flugvorbereitung sowie die Crewplanung – werden in den nächsten Wochen geordnet an Laudamotion übergeben”, erklärte der deutsche Ferienflieger. Damit muss Laudamotion innerhalb von drei Wochen eine eigene Verkehrsleitstelle aufbauen. Ein Problem dabei: Schon die Vorgängerairline Niki hatte keine eigene Flugplanung, diese war bis zur Insolvenz bei Air Berlin angesiedelt.

Ob nun der neue irische Partner Ryanair beim Aufbau des Flugbetriebs hilft, blieb am Dienstag offen, wäre aber naheliegend. Für die APA waren weder Laudamotion noch Ryanair erreichbar. Laudamotion selbst teilte am Vortag mit, die Flüge seien ab sofort über ryanair.com buchbar. Mit Condor sei der “reibungslose Übergang” der Buchungssysteme vereinbart.

Konkret heißt es in der Condor-Aussendung: “Gäste, die bei Condor Buchungen für Laudamotion-Flüge nach dem 1. Mai 2018 getätigt haben, werden in den nächsten Tagen direkt von Condor zum weiteren Vorgehen kontaktiert. Kunden, die ihren Flug im Rahmen einer Pauschalreise bei einem Veranstalter gebucht haben, werden gebeten sich an den jeweiligen Veranstalter zu wenden.”