Aus für Carsharing-Anbieter Zipcar in Österreich

Mitgliedsverträge wurden gekündigt, Beiträge zurückerstattet - © APA (AFP)

Der internationale Carsharing-Anbieter Zipcar stellt sein Angebot in Österreich mit kommendem Donnerstag, 6. August, ein. Die Mitgliedsverträge werden gekündigt, die geleisteten Beiträge werden in den nächsten Wochen zurückerstattet, hieß es in einer Kundenmitteilung. Gründe für den Rückzug wurden nicht genannt.