Aus Freude an der Musik

Au/Schoppernau. Musik kennt keine Grenzen – in der Jungmusik Au spielen nicht nur Jugendliche aus Au sondern auch aus Schoppernau und erstmals auch aus Schröcken. 2010 gegründet, ist sie schon ein richtig großes Orchester mit 46 Mitgliedern.

Start im Herbst

Das Musikjahr beginnt immer im Herbst, pünktlich zum Schulbeginn, mit der Probenarbeit. Jodok Lingg und Lukas Gasser proben jeden Freitag mit den Nachwuchsmusikern im Probelokal in Au. Die ersten Auftritte finden dann immer zu Weihnachten statt. Heuer hat die Jungmusik am 24. Dezember die Kindermesse in Schoppernau musikalisch mitgestaltet und am 26. Dezember den Gottesdienst in Au.

Auftritt beim Suppentag

Nach einer kurzen Pause in den Weihnachtsferien ging es weiter mit der Probenarbeit. Schon fast zur Tradition geworden ist der Auftritt im Frühjahr beim Suppentag. „Um die organisatorischen Arbeiten kümmert sich Kathrin Gasser, sie bringt uns dann im Fasching sogar auch mal Krapfen und Limonade mit“, berichten Jodok Lingg und Lukas Gasser.

Viele Highlights

Ein besonderer Höhepunkt ist das Jungmusikkonzert im Mai. Bei diesem Konzert dürfen die Kinder und Jugendlichen ihr musikalisches Können den Eltern, Geschwistern, Omas und Opas präsentieren. Außerdem bekommen die Jungmusiker die Leistungsabzeichen überreicht. Ein weiteres Highlight ist der Jugendblasorchesterwettbewerb in Götzis. Dort wird der Auftritt von einer Jury bewertet und mit Punkten belohnt.

Gemeinsame Erlebnisse

Nach einem erfolgreichen Vereinsjahr freuen sich die Jungmusiker auf einen Ausflug und die wohlverdiente Sommerpause. „Besonders stolz waren wir im letzten Sommer, als wir bei der Festspieleröffnung in Bregenz auftreten durften. Der Landeshauptmann Markus Wallner und der Blasmusiklandesobmann Wolfram Baldauf haben uns eine Urkunde überreicht. Als Dank ließen wir den Landeshauptmann einen Marsch dirigieren“, so die musikalischen Leiter.

Übrigens: Jeder der ein Blas- oder ein Schlaginstrument lernt, darf bei der Jungmusik Au mitspielen – vorausgesetzt er hat das Junior Leistungsabzeichen abgelegt.

Weitere Informationen über die Jungmusik Au findet man unter www.bmau.at