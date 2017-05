Aus der traditionellen Küche Italiens

Rezepttipp: Selbst gemachte Pizza

Feldkirch. (etu) Mit Italien verbinden viele das Kolosseum, die rot-weiß-grüne Flagge, Vespas und natürlich das wahrscheinlich berühmteste Nationalgericht – die Pizza. Ursprünglich wurde die Pizza nicht aus Hefeteig hergestellt, sondern war ein Fladenbrot, das mit würzigen Kräutern im Ofen gebacken wurde. Diese Grundidee hatten die Etrusker im Altertum. Erst im 18. Jahrhundert (vor rund 250 Jahren) kamen Tomaten hinzu. Die erste Pizza, wie wir sie heute kennen – mit Tomatensoße und Käse –, soll 1889 in Neapel verkauft worden sein. Spannend ist auch die Namensgebung: Es heißt, dass damals der italienische König mit seiner Frau, der Königin Margherita, bei einem Pizzabäcker Pizza bestellt habe. Sie wurde damals in den Nationalfarben Grün (Basilikum), Weiß (Mozzarella) und Rot (Tomaten) hergestellt. Nachwuchsbäcker Jason Durell zeigt dir heute, wie du dieses italienische Gericht selbst in der österreichischen Küche zaubern kannst.

Zutaten:

Pizzateig:

» 280 g Pizzamehl

» 1 EL Backpulver

» 1/4 TL Salz

» 240 ml Vollmilch

» 60 g Butter

Pizzasauce:

» 1 Dose ganze Tomaten

» Salz

» Pfeffer

» Basilikum

» Oregano

» 1 Prise Zucker

Belag:

» Salami

» Schinken

» Paprika

» 1 Mozzarellakugel

» 300 g Pizzakäse

» Tomaten

Und so geht’s: