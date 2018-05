Aus der orientalischen Backstube

Türkische Spezialität ganz einfach zu Hause nachbacken.

Feldkirch-Kindertipp Er gilt als die Breze der Türkei: Simit, der in der ganzen Türkei heiß geliebte Sesamkringel. Auf den Straßen Istanbuls kann man ihn in den Bäckereien wie auch bei mobilen Simit-Verkäufern täglich frisch kaufen. Ein Kringel auf die Hand zu jeder Tageszeit: zum Frühstück, gerne in Traubensirup getunkt, morgens auf dem Weg zur Arbeit mit ein bisschen Schmelzkäse, für die Überfahrt auf dem Schiff von Asien nach Europa oder zu einem Glas Çay (Tee). Er sollte nur leicht süß, innen nicht zu weich und außen nicht zu trocken sein. Mittlerweile gibt es verschiedene Variationen: mit Sucuk (Wurst) belegt, zu einer Tasche gebacken oder mit Oliven und Käse gefüllt. Kinderreporter Jason Durell hat selbst türkische Wurzeln. Heute zeigt er dir, wie du einen Simit (für 15 Portionen) in ca. zwei Stunden zubereitest.

Einkaufsliste:

1 Würfel Hefe (42 g)

1 kg Mehl

190 g Sesamsamen

1 TL Zucker

Salz

2 EL Olivenöl

100 ml Traubensirup

Und so geht‘s

Die Hefe löst du in 600 ml lauwarmem Wasser auf. Dann mischt du ein Kilogramm Mehl mit einem Teelöffel Zucker und einem halben Teelöffel Salz und gibst alles in eine Schüssel. In die Mitte drückst du eine Mulde. Die aufgelöste Hefe gießt du in diese Mulde, deckst sie zu und lässt das Ganze für 15 Minuten rasten.

Jetzt vermischt du alles miteinander und gibst so viel Wasser dazu, bis ein geschmeidiger Teig entsteht, der nicht mehr klebt. Mische zwei Esslöffel Olivenöl unter und knete den Hefeteig noch einmal gründlich durch. Dann formst du alles zu einer Kugel und lässt es zugedeckt weitere 45 Minuten ruhen.

Teile den Teig in 15 gleichmäßige Stücke, forme sie zu einer Kugel, decke sie wieder zu und lass sie weitere 15 Minuten ruhen. Stelle eine Schüssel mit Wasser bereit. Forme aus den Kugeln gut daumendicke Rollen. Schließe diese mithilfe von etwas Wasser zu Ringen.

Gib Sesam in einen tiefen Teller. Tauche die Teigringe in den Traubensirup und drücke sie dann in den Sesam. Lege die Kringel auf Backbleche und lass sie nochmal 20 Minuten gehen. Inzwischen heizt du den Ofen auf 200 Grad Celsius vor.