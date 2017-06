Aus Boot gefallener Niederösterreicher ertrank im Wörthersee

Der 44-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden - © APA (Webpic)

Ein 44 Jahre alter Mann aus dem Waldviertel ist Samstagfrüh tot aus dem Wörthersee geborgen worden. Der Niederösterreicher war am Freitag am späten Nachmittag aus einem Motorboot gefallen und ging laut Polizei sofort unter. Seine Leiche wurde rund 300 Meter von der Schiffsanlegestelle Maria Wörth in etwa 30 Meter Tiefe gefunden. Der Bootslenker war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen.