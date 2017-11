Aus Angst vor Gattin Geständnis widerrufen

Feldkirch - Richterin folgte ursprünglichem Geständnis des Angeklagten: Geldstrafe wegen zwei Einbruchsdiebstählen.

Offenbar aus Angst vor seiner Gattin, die ihm mit Scheidung gedroht hatte, hat der Beschuldigte das Geständnis widerrufen, das er vor der Polizei abgelegt hatte. Der 58-Jährige aus dem Bezirk Bludenz hatte den Exekutivbeamten detailreich geschildert, wie er an Ostern in einer Nacht bei zwei Einbruchsdiebstählen in Gastlokale 10.000 Euro erbeutet hat. In einem der Lokale war er Stammgast.