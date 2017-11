„Aurore & George“ bringt Hüte aller Art nach Ems

Hohenems. Am Freitag vergangener Woche lud die Modistin Lea Wimmer zur Eröffnung ihrer Hutmacherinnenwerkstatt „Aurore & George“ in der Harrachgasse 4 im Jüdischen Viertel. Kleine Geschenke und Blumensträuße zum Einstand überbrachten u.a.

Am Freitag vergangener Woche lud die Modistin Lea Wimmer zur Eröffnung ihrer Hutmacherinnenwerkstatt „Aurore & George“ in der Harrachgasse 4 im Jüdischen Viertel.

Lea Wimmer hatte, nachdem sie schon ab ihrem 17. Lebensjahr verschiedene Jobs bei den Bregenzer Festspielen und beim Theater Kosmos ausgeübt hatte, fünf Jahre Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Wien studiert. Dann war die 33-Jährige freie Regie- und Ausstattungsassistentin in Vorarlberg und Stuttgart und von 2011 bis 2013 Ausstattungsassistentin in Magdeburg. Anschließend machte sie eine dreijährige Ausbildung zur Modistin an der Staatsoper in Hannover, die sie im Juli dieses Jahres abgeschlossen hat.