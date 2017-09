Aurora-Lightshow über Finnland

Außergewöhnlich detailreich und in Bewegung zeigten sich am Freitag Polarlichter am nordischen Himmel.

Eine echte Lightshow: Außergewöhnlich detailreich und in Bewegung zeigten sich jüngst diese Polarlichter am Himmel über Finnland. Vorausgegangen war eine starke Sonneneruption vor wenigen Tagen. Das Phänomen entsteht, wenn elektrisch geladene Sonnenteilchen auf die Erdatmosphäre treffen. Dort laden sie Sauerstoff und Stickstoffatome elektrisch auf, die Energie wird als violettes, grünes, weißes, oder gelbes Licht wieder abgegeben. Da das Magnetfeld der Erde an den Polen schwächer ist, können die Teilchen dort leichter in die Atmosphäre eindringen. In welcher Farbe der Himmel dann erglüht, hängt von der Höhe und der Art der Teilchen ab, die aufeinandertreffen. Durch Sonnenwinde können große Spannungsfelder um die Erde entstehen, die auch Radioempfang, Satellitenkommunikation oder Stromnetze stören können. Für diese Aufnahmen war der Kameramann 500 Kilometer weit gefahren, bis sich eine Lücke in der dicken Wolkendecke über Finnland auftat. Es hat sich gelohnt.