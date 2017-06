Auner Sommerfest mit tollem Kinderprogramm

So hatte sich die Vizeobfrau Maria Feuerstein, die wieder fürs Kinderprogramm verantwortlich zeichnete, auch für heuer einiges einfallen lassen. Die kleinen Festbesucher konnten etwa Ytong-Steine bearbeiten, malen, mit Knetmasse hantieren oder Windräder basteln oder ihr Gesicht phantasievoll schminken lassen. Auf dem Programm standen auch Airbrush-Tattoos, Seifenblasen oder Magnetscheiben-Darts.

Das Festzelt in der Ledi füllte sich wegen der hochsommerlichen Temperaturen erst gegen Abend, als die Partyband „X-Large“ für gute Laune sorgte und den Gästen so richtig einheizte. Für die perfekte Abwicklung des Sommerfestes sorgten rund 30 Helfer der etwa 220 Mitglieder zählenden Faschingszunft, die mit ihren vielen Aktivitäten während des ganzen Jahres zu den rührigsten Vereinen der Nibelungenstadt.

So gibt es neben einer Mountainbike-Gruppe auch eine Frauenlauf- und eine Fußballgruppe, die alle regelmäßig wöchentlich trainieren. Weiters werden jährlich Ausflüge organisiert, und auch beim großen Emser Faschingsumzug, bei Narrenolympiaden und weiteren Veranstaltungen von Emser Fasnatzünften sind die Auner stets dabei. Seit über 15 Jahren organisieren die Auner auch ein Gauditurnier (früher Faschingszünfteturnier) und alle zwei Jahre das legendäre Fußballmatch Au gegen Reute. „Das haben wir heuer haushoch gewonnen“, so Obmann Albert Frei, der im April 2012 Johannes Rüdisser als Obmann der Auner Faschingszunft ablöste. Bei Sportveranstaltungen wie dem Ortsvereineskirennen und dem heuer Schlussplatzlauf, dessen Staffelbewerb wieder klar von den Aunern gewonnen wurde, sind die Sportler aus dem ältesten Ortsteil von Hohenems stets an vordersten Stellen der Ergebnislisten zu finden.