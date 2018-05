Auktion der Rockefeller-Sammlung brach Weltrekord

Die Auktion der Kunstsammlung des verstorbenen US-Milliardärs David Rockefeller hat den Weltrekord für die teuerste Privatkollektion gleich am ersten Tag gebrochen. Mit einem Erlös von 648,4 Millionen Dollar (547 Mio Euro) inklusive Kaufprämie übertraf sie zum Auftakt am Dienstag die Versteigerung des Besitzes von Yves Saint Laurent.

Die Sammlung des verstorbenen französischen Modeschöpfers hatte 2009 in Paris 373 Millionen Euro eingebracht. Die Rockefeller-Auktion läuft bis Donnerstag in mehreren Runden bei Christie’s in New York, bis Freitag gibt es noch eine Online-Auktion.