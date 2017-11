„Aui - uffi, Oi – Abe“ beim 7. Mundart-Festival

Lieder und Kabarett, Besinnliches und Geschichten aus dem Leben bei „All´s Dialekt“ im Löwensaal

Eine solche bot auch Gabi Fleisch, die zusammen mit den bekannten Musikern Johannes Bär, Simon Gmeiner und Lucas Oberer im bis auf den letzten Platz besetzten Löwensaal für einen fulminanten Abend sorgte. In ihrem neuen Programm „SitzFleisch“ parodierte sie den ganz normalen Alltagswahnsinn, philosophierte über die verschiedenen Formen menschlicher Rückansichten, sinnierte über den Casting-Wahn, gab Gespräche in einer überfüllten Arztpraxis und im Friseursalon wieder und brillierte zusammen mit Johannes Bär in der Kirchenszene, dem Höhepunkt des Abends.

Den Abschluss des heurigen Mundart-Festivals machten dann „Fleisch & Fleisch“, Gerald und Elgar Fleisch, die zusammen mit Rolf Aberer am Bass, Andy Leumann am Schlagzeug und Charly Bonat an der Gitarre u.a. mit Dialektliedern aus ihrer letzten CD „Nüne“ zu begeistern wussten. In der Pause gab´s nach „SitzFleisch“ und „Fleisch & Fleisch“ was Fleischloses, nämlich eine Käseplatte von Moosbrugger.