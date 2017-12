August 2017: Die meistgelesenen Artikel auf VOL.AT

Ein besonders tragischer Todesfall bewegte Vorarlberg im August: Im Bezirk Bludenz wurde ein zweijähriges Kind tot in einem Pkw gefunden. Das Kleinkind dürfte am Hitzetod gestorben sein. Ein Kleinflugzeug stürzte neben der Insel Mainau in den Bodensee, in der Schweiz schrottete ein 19-Jähriger einen 200.000 Franken teuren Lamborghini. Auf frischer Tat gefilmt wurde ein Einbrecher-Duo am helllichten Tag in Bregenz. Terroranschläge sorgten in Spanien für Entsetzen.

10. Bauernhof in Rankweil in Brand Ein Stall wurde durch das Feuer zerstört, die dort untergebrachten Pferde flüchteten rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude. Verletzt wurden weder Mensch noch Tier. Mehr lesen…

9. Wolfurt: Mann sticht auf Ehefrau ein Ein 37-jähriger Mann attackierte in Wolfurt seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und stach auf sie ein. Der Täter konnte nach einer Fahndung gegen drei Uhr früh von Beamten der Cobra in seiner Wohnung in Lochau festgenommen werden. Mehr lesen…

Familiendrama in Wolfurt. (Symbolbild/APA)

8. Frechste Einbrecher Vorarlbergs: Auto am helllichten Tag in Bregenz ausgeräumt Heiß im Forum diskutiert wurde dieses Einbrecher-Duo: Am helllichten Tag brachen zwei Männer in Bregenz mitten auf der Straße ein Auto auf und räumten es aus. Anrainer filmten die Diebe und alarmierten die Polizei. Mehr lesen…

7. 19-Jähriger schrottet gemieteten Lamborghini Das war teuer! Ein 19-Jähriger schrottete auf der Schweizer A13 einen über 200.000 Franken teuren Sportwagen bei einem Überholmanöver. Noch ärger: Der Lamborghini war nur gemietet. Mehr lesen…

Teurer Unfall in der Schweiz. (Bild: Kantonspolizei St. Gallen)

6. Schwerer Unfall in Dornbirn Zwei 19-jährige Männer wurden bei einem Unfall in Dornbirn schwer verletzt. Ihr Pkw kam in einer Linkskurve ins Schleudern und krachte frontal gegen einen Baum. Mehr lesen…

5. Polizei “stürmt” Dönerbude in Lustenau Mehrere Streifenwagen vor einer Imbissbude in Lustenau hielten im August die Internetgemeinde auf Trab. In sozialen Netzwerken sprach man von einem Cobraeinsatz, der Beitrag wurde über hundert Mal geteilt. In Wahrheit war alles viel harmloser. Mehr lesen…

Großaufgebot der Polizei sorgte für Aufsehen. (Bild: Facebook/Vetter)

4. Kleinflugzeug stürzte in den Bodensee: Polizei bestätigte Fund von sterblichen Überresten Etwa 200 Meter östlich der Insel Mainau stürzte das Kleinflugzeug in den Bodensee. Zeugen beobachteten den Absturz und alarmierten die Einsatzkräfte. Mehr lesen…

Polizei bestätigt Fund sterblicher Überreste. (DPA)

3. “Wir schicken unsere sechs Kinder nicht in die Schule” Die sechs Kinder der Familie Delpin aus Feldkirch gehen nicht in die Schule und leben zuhause autark. Ein Besuch bei der außergewöhnlichen Rasselbande. Mehr lesen…

Familie Delpin führt ein Leben als Aussteiger. (Bild: Sams)

2. Doppel-Terror in Spanien Ein Kleintransporter raste im Zentrum von Barcelona in eine Menschenmenge. 14 Menschen verloren ihr Leben, über 100 wurden teils schwer verletzt. Noch in derselben Nacht versuchten Terroristen ein ähnliches Attentat in Cambrils. Mehr lesen…

Schock und Trauer in Barcelona. (Bild: AFP)