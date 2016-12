August 2016 – ein Jahresrückblick: Die meistgeklickten Artikel auf VOL.AT

Der August stand ganz im Zeichen der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro. Über 70.000 mal wurde der Liveticker von VOL.AT aufgerufen. Allerdings stand nicht immer nur der Sport im Vordergrund, sondern auch mal der ein oder andere Aufreger. Die Nachrichten aus Vorarlberg waren indes nicht so erfreulich – unter anderem war ein tragischer Verkehrsunfall zu verzeichnen, bei dem ein Dreijähriger ums Leben kam. Kurios: Ein Artikel aus dem Vormonat wurde so fleißig gelesen, dass er auch im August unter den Top 3 rangierte!

10. Statikfehler: Litzbrücke wird wieder abgerissen VN/Joachim Schwald © VN/Joachim Schwald Eigentlich hätte die Litzbrücke zwischen Schruns und Bartholomäberg im November dem Verkehr übergeben werden. Doch daraus wurde nichts: Wie im August herauskam, hatte die Brücke aufgrund schwerer statischer Fehler nicht genug Tragkraft. Zum Artikel. 9. Größe oder Technik im Bett? So sehen das Vorarlberger Frauen! Shutterstock © Shutterstock Kommt es im Bett auf die "Größe" an oder die Technik? Das wollten wir im Rahmen unserer – nicht repräsentativen – "Wie liebt Vorarlberg"-Umfrage wissen. Das Ergebnis gibt es hier: Zum Artikel. 8. Nach Verunreinigung: Baggerlöcher Paspels vor dem Chaos Luggi Knobel © Luggi Knobel Das Naherholungsgebiet Paspels in Rankweil-Brederis stand im August vor dem großen Chaos. Nach Wasserverunreinigungen drohte ein Verbot, tausende Badegäste durften nicht mehr schwimmen. Zum Artikel. 7. 3-jähriger Bub stirbt nach tragischem Unfall in Dornbirn VOL.AT/Matthias Rauch © VOL.AT/Matthias Rauch In Dornbirn wurde ein Dreijähriger von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Der 48-jährige Pkw-Lenker war auf der Höchsterstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als das Kind auf die Straße rannte. Zum Artikel. 6. "Was muss diese Russin für ein Mensch sein" APA/AFP © APA/AFP Fassungslos kommentierte Schwimmexpertin Franziska van Almsick die Silbermedaille von Julia Efimowa über 100 Meter Brust in Rio: "Das geht ja gar nicht." Denn die Russin verursachte einige Aufregung bei den Wettkämpfen. Zum Artikel. 5. TV-Skandal: Kommentator spricht über die Brüste einer Schweizerin APA, AFP © APA, AFP Mit einer verbalen Entgleisung sorgte ein finnischer Kommentator für einen TV-Skandal. Er hatte die Oberweite der Schweizerin Isabelle Forrer ins Auge gefasst – die Worte, die er dafür fand, gehören eigentlich nicht ins Fernsehen. Zum Artikel. 4. Live: Olympische Spiele in Rio! APA © APA Natürlich mit dabei: Im Liveticker von VOL.AT gab es alle Neuigkeiten rund um die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro. Zum Artikel. 3. Benutzte Kondome und Co: Parkplätze an der A14 sind beliebte Sextreffs VOL.AT, Bilderbox © VOL.AT, Bilderbox Ein VOL.AT-Lokalaugenschein am Autobahnparkplatz in Rankweil ließ erahnen, wie heiß es im "subra Ländle" wirklich hergeht. Der Bericht wurde zwar am 31. Juli veröffentlicht, stieß aber auch danach noch auf so reges Interesse, dass er es ein zweites Mal unter die Top-Artikel schaffte. Zum Artikel. 2. Vorarlberg: Messerattacke in ÖBB-Zug – Zwei Personen verletzt Bernd Hofmeister © Bernd Hofmeister Ein geistig verwirrter 60-Jähriger verletzte in einem Vorarlberger Regionalzug zwei junge Männer schwer. Mit einem Outdoormesser mit rund zehn Zentimeter langer Klinge attackierte er die beiden. Der Grund für die Tat: E fühlte sich durch die Handys der ihm gegenübersitzenden Fahrgäste bedroht. Zum Artikel. 1. Olympische Spiele in Rio live AP © AP Die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro beschäftigten die ganze Welt – das Ländle war da natürlich keine Ausnahme! News, "Splitter", Kurioses und Ergebnisse von Olympia gab es live auf VOL.AT. Zum Artikel.