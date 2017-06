Augsburger schwänzte wegen EM-Semifinale Zeugenaussage

Der Mann sollte vor rund einem Jahr, als die EM in Frankreich lief, als Zeuge vor dem Landgericht Augsburg aussagen. Der Fußballfan hatte allerdings Karten für das Halbfinale in Marseille ergattert, bei dem die Deutschen den Franzosen letztlich 2:0 unterlagen. Da die Richterin das Fußballspiel als Entschuldigung für das Fehlen in der Verhandlung nicht akzeptierte, ließ sich der Zeuge dann noch eine angebliche Sommergrippe per Attest vom Arzt bescheinigen – und fuhr nach Südfrankreich.

Die Staatsanwaltschaft ließ daraufhin wegen Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse einen Strafbefehl über 3.000 Euro gegen den Fußballfan ausstellen. Dagegen legte der 38-Jährige Einspruch ein, was unangenehme Folgen hatte. Nach dem neuen Urteil muss er wegen der entsprechenden Straftat mehr als das Doppelte zahlen.

(APA/dpa)