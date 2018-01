Augenzeuge erlebt Lawine hautnah: "Lauf, lauf, lauf!"

Am Montag ging in Ridnaun in Südtirol eine Lawine ab. Ein Augenzeuge hat die Lawine hautnah miterlebt, wie ein Video zeigt.

Ein Augenzeuge filmte in Ridnaun in Südtirol wie eine rießige Lawine den Berg herunterraste. “Die kommt nicht bis hierher, oder doch?”, fragte eine weitere männliche Person. Doch plötzlich erkennen die Männer den Ernst der Lage und beginnen von der Lawine davonzulaufen. “Lauf, lauf, lauf”, ruft einer.