Aufwertung des Quartiers Schützengarten

Beim Schützengarten, Lustenaus Treffpunkt für Soziales und Gesundheit, wurde ein farbiger Straßenbelag aufgebracht. Der eingefärbte, etwas grobkörnigere Asphalt soll das Quartier künftig optisch markieren und für verstärkte Aufmerksamkeit der Passanten sorgen. Die unauffällig in die Straße eingelassenen „Auframpungen“ für die Bushaltestelle erleichtern in Zukunft das Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel.

Nach den Bauarbeiten sollen außerdem in der Schützengartenstraße Radfahrer mehr Rechte erhalten und die PKW-Geschwindigkeit gedrosselt werden. Mit diesen Maßnahmen wollen die Verantwortlichen im Bereich Schützengarten, wo der Treffpunkt für Soziales und Gesundheit und das betreute Wohnen verschiedene Generationen verbindet, die Sicherheit für alle Benutzer erhöhen.