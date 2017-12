Aufwärmphase für die Favoriten

Rekordsieger Hard und Alberschwende spazierten vor ausverkauftem Haus souverän ins Masters-Halbfinale.

Mit Riesenschritten geht die 22. Auflage des Wolfurter Hallenmasters in die Endphase. Sechs der 24 Teilnehmer für das Halbfinale stehen schon fest, zwei der insgesamt acht Masters-Vorrundengruppen sind gespielt. Unverändertes Bild am Eröffnungstag der Vorarlberger Hallenfußballmeisterschaft. Dabei erlebten die Fans ein wahres Offensivspektakel. Warteschlangen am Eingangsbereich der Hofsteighalle und vor einem ausverkauftem Haus sorgten vor allem die hunderten Anhänger aus Alberschwende für die Stimmung rund um das Hallenmasters. Allerdings bedarf es von den Favoriten bislang keine allzu große Anstrengungen. Alberschwende ohne Torjäger Esref Demircanm blieb in allen vier Begegnungen siegreich und spazierte förmlich in die Vorschlussrunde. Einzig gegen Landesligaklub Brederis war Alberschwende einer Niederlage nahe, die Oberländer führten 2:0 und die Bresner vergaben zudem einen Penalty, Alberschwende-Tormann Patrick Stuhlmaier hielt den Straßstoß. Mit Sulzberg (LL) kam ein zweiter Wälderklub eine Runde weiter. Die Überraschung lieferte die zweite Garnitur von Hausherr Wolfurt mit dem Aufstieg unter die besten 24 Starter.

Erste Auftritte der beiden Regionalligaklubs FC Dornbirn und Altach Amateure. Nur Neuzugang Florian Prirsch bietet Altach Amateure auf. Ansonsten hat die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler nur Unter-18-Spieler im Aufgebot in der Halle. Demnach wird es für die Berchtold-Elf wohl zu einem ganz vorderen Turnierplatz nur schwer reichen. Stark einzuschätzen auf dem Parkett in der Hofsteighalle wird auch Landesligaklub Lochau sein. Die Leiblachtaler wurden im Vorjahr Dritte und sind im Besitz von mehreren guten Technikern. Vorarlbergliga-Winterkönig SW Bregenz verzichtet auf eine Teilnahme beim Bandenzauber in Wolfurt. Die zweite Kampfmannschaft der Schwarz-Weißen ist in der Qualifikation schon auf der Strecke geblieben. Dafür sprang für die Bodenseestädter die Juniorenmannschaft in die Bresche und schaffte erstmals als eine Unter-18-Truppe den Aufstieg ins Mastersturnier. Siebzehn von achtzehn Begegnungen konnten Janik Zaworka und Co. auf dem Parkett in der Hofsteigsporthalle für sich entscheiden und waren bislang das größte Überraschungsteam. Auch in der Masters-Vorrunde hat SW Bregenz U-18 bei der Masterspremiere durchaus Chancen zumindest auf den Halbfinaleinzug. Gegen die Klubs Doren, Brederis 1b, Kennelbach und Altach Amateure ist ein dritter Tabellenplatz möglich. Schon 2009 sorgte in Wolfurt die damalige 1b-Mannschaft von SW Bregenz mit dem dritten Endrang für eine faustdicke Überraschung. SW Bregenz trug sich zu den glorreichen Zeiten 1999 in die Siegerliste ein.