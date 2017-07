Auftritt im Schloss Versailles: Macron spricht vor Kongress

Macron will die Grundzüge seiner Politik erläutern - © APA (AFP)

In einer Ansprache vor Abgeordneten und Senatoren im Schloss von Versailles will der französische Staatschef Emmanuel Macron am Montag die Grundzüge seiner Politik erläutern. Vorbild sind die Reden an die Nation der US-Präsidenten vor dem Kongress in Washington.