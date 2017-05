Auftakt zur Ã–H-Wahl: 330.000 Studenten wÃ¤hlen Vertretung

Für Aufsehen im Wahlkampf sorgte zunächst eine lokale Abspaltung bei den Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS), die schließlich zum Ausschluss der diese unterstützenden Jungen Grünen aus der Bundespartei führte. In der Vorwoche wurde bekannt, dass vor allem am Juridicum der Uni Wien tätige Studentenvertreter der VP-nahen AktionsGemeinschaft (AG) in geschlossenen Chat-Gruppen antisemitische, behindertenfeindliche und sexistische Witze und Fotos austauschten. Die letzten Wahllokale schließen Donnerstagnachmittag, ein Ergebnis gibt es in der Nacht auf Freitag.

(APA)