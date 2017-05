Auftakt zur Diamond League mit neuem Modus

Die Diamond League eröffnet am Freitagabend in Doha mit einem neuen Modus die Leichtathletik-Freiluftsaison 2017. Im Gegensatz zu früheren Jahren beginnt in den 32 Finalentscheidungen in Zürich (24. August) und Brüssel (1. September) alles wieder bei null. Die vorangegangen zwölf Meetings auf vier Kontinenten dienen nur dazu, die Finalisten zu ermitteln.

Dabei wird nicht mehr jede Disziplin sechsmal ausgetragen. Aus organisatorischen Gründen oder wegen der geringeren Resonanz beim Publikum stehen technische Disziplinen vor dem großen Finale nur noch viermal auf dem Programm. Davon betroffen sind: 400 m Hürden, Weit- und Dreisprung, Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen sowie die 3.000/5.000-m-Läufe und die Rennen über 3.000 m Hindernis. Bei sämtlichen Qualifikations-Meetings werden pro Diamond-League-Disziplin 50.000 Dollar (rund 45.790 Euro) ausgeschüttet, wobei der Sieger 10.000 (9.160 Euro) einstreicht. Im Finale, bei dem 100.000 Dollar (91.580 Euro) pro Bewerb verteilt werden, kassiert der Sieger dann 50.000. Für die Diskus-Asse, zu denen auch Österreichs Leichtathletik-Aushängeschild Lukas Weißhaidinger zählt, geht es erst beim zweiten Diamond-League-Meeting am 13. Mai in Shanghai los. Der Olympia-Sechste von Rio trifft in China u.a. auf den deutschen Olympiasieger Christoph Harting sowie den polnischen Weltmeister Piotr Malachowski. Weitere Diskus-Stationen für die Männer vor dem Finale in Brüssel sind Oslo (15. Juni), Stockholm (18. Juni) und London (9. Juli). In Shanghai sowie bei den beiden Meetings in Skandinavien wird das Diskuswerfen als Mixed-Wettkampf ausgetragen. "Acht Frauen, acht Männer, alle zusammen, das wird ein zweistündiger Wettkampf. Das wird schon ein krasses Brett", meinte Robert Harting, Olympiasieger von London 2012 und dreifacher Ex-Weltmeister. Diamond-League-Termine 2017: 5. Mai Doha/Katar, 13. Mai: Shanghai, 27. Mai Eugene/USA, 8. Juni Rom, 15. Juni Oslo, 18. Juni Stockholm, 1. Juli Paris, 6. Juli Lausanne, 9. Juli London, 16. Juli Rabat/Marokko, 21. Juli Monaco, 20. August Birmingham, 24. August Zürich (Finale), 1. September: Brüssel (Finale) (APA/dpa/ag.)