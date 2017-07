Auftakt zur Beach-WM mit vorerst mäßigem Besucheraufkommen

Zu sehen bekam das Publikum eine glatte Auftaktniederlage für das erste österreichische Paar: Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig unterlagen in Gruppe E den als Nummer 5 gesetzten US-Amerikanerinnen Summer Ross/Brooke Sweat 0:2 (-15,-14). Seine weiteren Vorrundenspiele bestreitet das ÖVV-Paar am Sonntag und Dienstag gegen deutlich schlechter gereihte Duos aus der Ukraine und Kasachstan. Am WM-Eröffnungstag sind bis zum Abend noch drei weitere Heimteams im Einsatz.

Ein zeitweise fast stürmischer Wind sorgte für Abkühlung, ließ aber auch Töpfe mit Palmen umkippen und Bälle über das Gelände rollen. Die Fans, die sich teilweise freigenommen hatten, um das Event gleich am ersten Tag besuchen zu können, flanierten über das Areal und testeten die verschiedenen Attraktionen im Entertainmentpark. Vor allem die Bossaballanlage, eine Art Hüpfburg, auf der Volleyball gespielt wird, und der Flying Fox erfreuten sich großer Beliebtheit unter den Gästen.

Taschen und Rucksäcke wurden gründlich kontrolliert – sowohl beim Haupteingang zum Gelände als auch vor dem Betreten des Stadions. Trotzdem blieben die vielen Sperrgitter, die Ordnung in die Besucherschlangen bringen sollen, noch ungenutzt. Es kam zu keinen Wartezeiten.

“WM in Wien, Donauinsel, freier Eintritt – da kann man nur dabei sein”, zeigte sich ein Gast begeistert. Auch eine junge Frau erzählte, sie sei nicht wegen des Sports, sondern “wegen dem ganzen Rundherum” hergekommen. “Das Programm hier ist sehr gut, also man könnte bis zum Abend hierbleiben und alles ausprobieren.”

Dass die WM erstmals in Wien statt in Klagenfurt ausgetragen wird, sorgte für unterschiedliche Reaktionen. “Die Nähe, die müssen wir natürlich ausnützen, jetzt wo es in Wien ist”, meinte eine Besucherin. “Ein super Gelände, ein toller Aufbau, und viel rundherum, was man machen kann”, zeigte sie sich beeindruckt.

“Tolle Spiele, gute Stimmung – hoffentlich so gut wie in Klagenfurt”, erwartete sich eine andere Besucherin. Zuerst sei sie nicht begeistert gewesen, dass die WM nun in Wien stattfindet, “weil der Wörthersee doch einzigartig war. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist da eigentlich auch eine voll gute Stimmung.”

Das Veranstaltungsgelände hat täglich ab 9.00 Uhr geöffnet und schließt um 23.00 Uhr. Bis 6. August läuft die WM in Wien.

(APA)