Auftakt zum Europäischen Forum Alpbach

Das Thema "Konflikt und Kooperation" steht in Alpbach im Mittelpunkt - © APA (Archiv)

Mit der Seminarwoche beginnt am Mittwoch das Europäische Forum Alpbach 2017. Inhaltlich steht in diesem Jahr das Generalthema “Konflikt und Kooperation” im Mittelpunkt. Dazu wird es bis 1. September rund 200 Einzelveranstaltungen geben, zu denen mindestens 700 Sprecher und insgesamt 5.000 Teilnehmer erwartet werden. Feierlich eröffnet wird das Forum am Sonntag (20.8.) im Rahmen der Tiroltage.