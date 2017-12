Auftakt in die Hockey Jolly Days

Eishockey hat zur Weihnachtszeit Hochsaison und am zweiten Feiertag empfangen die Bulldogs gleich den HCB Südtirol Alperia im Dornbirner Messestadion.

Von einem Lauf profitieren

Im zwei Tages Rhythmus sind die Eishockeycracks in der ruhigen Zeit gefordert. „Wenn du gut spielst, möchtest du sofort daran anschließen. Wenn es nicht läuft, verlierst du in so einer intensiven Phase schnell an Boden“, hofft Head Coach MacQueen auf einen Erfolgslauf seiner Bulldogs. Die ersten beiden Saisonduelle endeten jeweils mit Heimsiegen. Sowohl in Bozen, als auch in Dornbirn lautet das Resultat am Ende 4:1. Dennoch wollen sich die Füchse in der Fremde nicht verstecken und ihren Lauf fortsetzen. „Wir zeigten zuletzt eine gute Mannschaftsleistung, das brauchen wir auch in Dornbirn!“, so Anton Bernard.