Auftakt im Freudenhaus 2017

Lustenau. Vergangene Woche wurde im Millennium Park Lustenau mit zwei Veranstaltungen die diesjährige Saison im Freudenhaus eröffnet. Mit amüsanten Geschichten zur Entstehung von Mundartliedern wie „Troudi Traudi“, „Kanta“ oder „Vrklämmt“ unterhielt der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer mit seiner Band DARWIN (der Wein) ein illustres Publikum und sorgte für einen entspannten und angenehmen Abend. Und auch die Poetin und Sängerin Iyeoka überzeugte tags darauf mit einer ungemein kraftvollen Stimme und einer sympathischen Ausstrahlung das Publikum im Freudenhaus. Trotz erneutem Wintereinbruch tut dies der Stimmung im beheizten Musik- und Theaterzelt keinen Abbruch. Nach Kabarett mit Andreas Rebers und Weltmusik von Quadro Nuevo ziehen im Lustenauer Freudenhaus „mediterrane“ Künste in den nächsten Tagen ein. Den Auftakt macht das Papier- und Maskentheater Ennio Marchetto aus Venedig bevor am 5. Mai traditionelle Lieder und Musik aus Napoli mit dem Neapolis Ensemble den arktischen Temperaturen den Kampf ansagen.

Neapolis Ensemble

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 spielte das Neapolis Ensemble auf den bedeutendsten Musik-Festivals und in den berühmtesten Konzertsälen der Welt. Das Repertoire des Neapolis Ensembles reicht von Liedern des 17ten bis ins 20ste Jahrhundert herauf, in denen sie Traditionelles und Kunstmusik sehr gekonnt verweben, so dass nie ein gezwungener Eindruck oder gar der eines Bruches entstehen würde. Das Traditionelle klingt bei ihnen kunstvoll und das Kunstvolle durchaus lebhaft bodenständig. Bei ihrem Auftritt im Freudenhaus spielen sie ihr Programm “Napoli – Traditional Neapolitan music and songs” und man kann davon ausgehen, dass die unbändige Lebensfreude dieser wunderbaren Stadt zwischen Vesuv und Mittelmeer im Freudenhaus spürbar wird.

Veranstaltungstipp:

Freudenhaus Lustenau

Alle Veranstaltungen und Termine:

